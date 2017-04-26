Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 могут выйти на рынок в июне

Как пишет The Verge со ссылкой на данные корейского издания ET News, смартфоны Galaxy Note 7 должны появиться на рынке в июне, а приобрести их можно будет у трех южнокорейских операторов.

Как сообщают источники, восстановленные устройства будут продаваться под названием Galaxy Note 7 R, а их стоимость составит примерно 620 долларов - на 265 долларов меньше стоимости новых Note 7. Всего компания намерена выпустить на рынок около 300 тысяч восстановленных смартфонов Galaxy Note 7. При этом источники ET News подтвердили, что устройства получат батарею емкостью 3200 мАч, в то время как изначально флагманский смартфон оснащался аккумулятором емкостью 3500 мАч, отмечает newsru.com.

Что же касается смартфонов Note 7, которые не пойдут в повторную продажу, то сперва из них будут извлечены пригодные для повторного использования детали, включая модули камер, а затем устройства будут утилизированы с извлечением содержащихся в них металлов: меди, никеля, золота и серебра. Как подчеркивали ранее в Samsung, для этого будут привлечены специализированные компании, а процесс утилизации будет безвреден для окружающей среды.

Напомним, что слухи о планах компании вернуть на рынок часть смартфонов Note 7 появились в конце февраля. Тогда сообщалось, что смартфоны появятся в продаже в июне этого года и будут доступны только на развивающихся рынках, например в Индии и Вьетнаме. Однако позднее представитель индийского подразделения Samsung заявил, что компания не планирует продавать смартфоны Note 7 на местном рынке.

The Verge отмечает, что информация источников не является абсолютно достоверной и к ней следует относиться с долей скепсиса. При этом издание напоминает, что восстановленные Note 7 точно не будут официально продаваться в США.