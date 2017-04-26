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Фото: во Франции нашли брошенный автосалон Lada с «девятками»

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Пользователь Facebook с ником Ilia Karasev‎ опубликовал снимки заброшенного автосалона Lada во Франции. Дилерский центр, расположенный в окрестностях города Макон, оставлен вместе с десятками автомобилей, включая «девятки» и более современные модели.

Автор снимков предположил, что автосалон не работает с 1990-х. При этом в 2000-х годах «АвтоВАЗ» еще экспортировал автомобили во Францию (по некоторым данным, поставки прекратились в 2008 году), пишет motor.ru.

На территории центра припаркованы новые и подержанные машины, в число которых вошли «восьмерки» и «девятки» с коротким крылом, Lada 110 и 111, а также «Нива» и кабриолет на базе ВАЗ-2108.

Дилерский центр бросили вместе с десятками автомобилей

При этом на автомобилях наличествуют номерные знаки как старого образца, так и более свежие.

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

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