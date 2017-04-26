Фото: во Франции нашли брошенный автосалон Lada с «девятками»

Пользователь Facebook с ником Ilia Karasev опубликовал снимки заброшенного автосалона Lada во Франции. Дилерский центр, расположенный в окрестностях города Макон, оставлен вместе с десятками автомобилей, включая «девятки» и более современные модели.
Автор снимков предположил, что автосалон не работает с 1990-х. При этом в 2000-х годах «АвтоВАЗ» еще экспортировал автомобили во Францию (по некоторым данным, поставки прекратились в 2008 году), пишет motor.ru.
На территории центра припаркованы новые и подержанные машины, в число которых вошли «восьмерки» и «девятки» с коротким крылом, Lada 110 и 111, а также «Нива» и кабриолет на базе ВАЗ-2108.
При этом на автомобилях наличествуют номерные знаки как старого образца, так и более свежие.
Больше фотографий можно посмотреть здесь.