Фото: во Франции нашли брошенный автосалон Lada с «девятками»

Автор снимков предположил, что автосалон не работает с 1990-х. При этом в 2000-х годах «АвтоВАЗ» еще экспортировал автомобили во Францию (по некоторым данным, поставки прекратились в 2008 году), пишет motor.ru.

На территории центра припаркованы новые и подержанные машины, в число которых вошли «восьмерки» и «девятки» с коротким крылом, Lada 110 и 111, а также «Нива» и кабриолет на базе ВАЗ-2108.

При этом на автомобилях наличествуют номерные знаки как старого образца, так и более свежие.

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