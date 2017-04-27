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Современный и оригинальный дом, построенный из неожиданных материалов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.treehugger.com

На узком участке треугольной формы было возведено это своеобразное здание. Вы ни за что не догадаетесь, из чего оно было построено! Правда, похоже на детский конструктор?

Этот дом находится в австралийском городе Мельбурне. Сначала он был гораздо меньше и не такой эффектный. Часть дома была снесена, а вместо снесенной части спроектирована новая. При строительстве были использованы части снесенного дома. В этом и специфика проекта.

Фото: treehugger.com

На первом этаже трехэтажного дома находятся детская, кабинет и ванная. На втором - обширная кухня-гостиная, а на третьем - спальня родителей и еще одна ванная.

Фото: treehugger.com

Фото: treehugger.com

Дом построен на улице, где все дома выдержаны в традиционном стиле. Было достаточно рискованно строить среди них этот высокий дом странной формы. Однако тот факт, что особняк построен из стройматериалов снесенного дома, примирил владельцев треугольного дома с соседями.

Фото: treehugger.com

Фото: treehugger.com

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