Анетт Контавейт обыграла шестую ракетку мира

Проиграв первую партию, уроженка Таллинна взялась за дело во втором сете и сумела победить на тай-бреке. В третьей партии преимущество эстонки было подавляющим, пишет Rus.Err.

В четвертьфинале Контавейт встретится с победителем противостояния двух российских теннисисток - вернувшейся на корт после длительной дисквалификации Марии Шараповой, обыгравшей в первом круге итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3, и Екатерины Макаровой (WTA, 43).