Анетт Контавейт обыграла шестую ракетку мира
Следующей соперницей может стать Шарапова
27 апреля 2017 г., 08:06
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 73) во втором круге теннисного турнира в Штутгарте в трех сетах одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (WTA, 6) - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.
Проиграв первую партию, уроженка Таллинна взялась за дело во втором сете и сумела победить на тай-бреке. В третьей партии преимущество эстонки было подавляющим, пишет Rus.Err.
В четвертьфинале Контавейт встретится с победителем противостояния двух российских теннисисток - вернувшейся на корт после длительной дисквалификации Марии Шараповой, обыгравшей в первом круге итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3, и Екатерины Макаровой (WTA, 43).