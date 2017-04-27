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Анетт Контавейт обыграла шестую ракетку мира

Следующей соперницей может стать Шарапова

Sports.ee
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Анетт Контавейт | ФОТО: Scanpix/AP

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 73) во втором круге теннисного турнира в Штутгарте в трех сетах одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (WTA, 6) - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.

Проиграв первую партию, уроженка Таллинна взялась за дело во втором сете и сумела победить на тай-бреке. В третьей партии преимущество эстонки было подавляющим, пишет Rus.Err.

В четвертьфинале Контавейт встретится с победителем противостояния двух российских теннисисток - вернувшейся на корт после длительной дисквалификации Марии Шараповой, обыгравшей в первом круге итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3, и Екатерины Макаровой (WTA, 43).

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