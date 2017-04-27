Фото и видео: путешественник найден живым через 47 дней после исчезновения

Молодых альпинистов в последний раз видели 9 марта в северной части округа Дхадинг в центральной части Непала. Они в этот день отправились в поход, несмотря на сильный снегопад. Плохая погода осложняла поиски туристов,которые начались, когда те не прибыли в конечный пункт путешествия.

Юноша, которому только 21 год, был спасен недалеко от деревни Типлинг. О том, что они видели пропавших молодых людей, сообщили несколько местных жителей, передает ТАСС.

Сейчас спасшийся альпинист проходит лечение в одном из госпиталей в столице Непала Катманду. Его жизни ничто не угрожает. Сопровождавшая альпиниста 19-летняя девушка погибла.