Мэру Нарва-Йыэсуу дали новый шанс наладить работу с депутатами

Глава курортного города Нарва-Йыэсуу Максим Ильин оставлен на своем посту. Инициаторы вотума недоверия утверждают, что договорились с ним работать впредь в мире. Перед этим горожане собирали подписи в поддержку мэра, пишет «Северное побережье».
Семеро депутатов-инициаторов вотума недоверия мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину 26 апреля сняли свой вопрос с повестки дня заседания Городского собрания. Так прокомментировала «Северному побережью» одна из этой группы - Татьяна Пагаева: «Политика - это искусство компромисса».
«Мы 18 апреля встретились, поговорили, нашли компромисс и решили, что снимаем этот вопрос», - сказала она.
В противоположном политическом лагере, впрочем, полагают, что вопрос снят по самой банальной причине: минимальный перевес голосов вчера превратился в равенство из-за отсутствия на заседании одного из семи инициаторов вотума. Впрочем, Пагаева и ее сподвижники уверяют, что это не так.
Татьяна Пагаева выразила надежду, что к вопросу о недоверии мэру до выборов уже не придется возвращаться.
«Мы будем следить, чтобы исполнялись обещания по основным вопросам, которые мэром были сделаны», - сказала она.
Выражение недоверия Ильину было инициировано 3 апреля семью из 13 депутатов Нарва-Йыэсууского горсобрания. Ему в вину ставилась якобы затянувшаяся работа над общей планировкой города и детальной планировкой курзала, а также нежелание мэра сотрудничать со всеми депутатами. Их административный конфликт обострился с начала 2017 года после перераспределения политических сил, что вылилось в избрание 13 марта новым председателем собрания Калле Кекки. Кекки и Ильин не ладили в делах, однако теперь появилась надежда на их примирение.
Кекки подтвердил, что мэр пообещал придерживаться сроков как принятия общей планировки города - сентябрь, так и утверждения детальной планировки территории курзала - август. Сам мэр Максим Ильин это тоже подтвердил, однако оговорился, что в случае с курзалом могут повторно появиться возражения собственника - и тогда документы отправят уездному старейшине для надзора.
Но политический конфликт городского масштаба все же не исчерпал себя: в тот же день прозвучало встречное заявление о недоверии - теперь уже председателю горсобрания.
Калле Кекки в вину ставится то, что депутатский корпус под его руководством может не успеть в срок до 15 мая направить в правительство свое мнение относительно предлагаемого объединения самоуправлений, а это будет расценено как согласие.
Кроме того, Кекки обвинили в том, что он единолично принимает решения, не учитывает других мнений. «Председатель собрания не считается с мнением правления при составлении планов заседаний собрания, подготовка представляемых правлению материалов плохая», - сказано среди прочего в заявлении о недоверии, подписанном пятью депутатами.
Голосование по этому заявлению должно состояться на следующем заседании 10 мая. В тот же день Кекки намерен вынести на принятие документ о несогласии Нарва-Йыэсуу объединяться не только с Вайвараской волостью, но и с Силламяэ, как предложил им Таллинн.
Накануне планировавшегося голосования по вынесению мэру вотума недоверия, 25 апреля, в зале санатория «Нарва-Йыэсуу» прошло полуторачасовое народное собрание в поддержку Ильина, хотя официально темой был заявлен разговор с властью о планах на будущее. Собралось около сотни горожан. Говорили о самых насущных и рядовых делах, общественном транспорте, например.
Наряду с мэром Ильиным выступал старейшина Вайвараской волости Вейкко Лухалайд, поскольку с 2018 года два самоуправления планируют стать единым городом Нарва-Йыэсуу, и оба они против присоединения к ним еще Силламяэ.
Максим Ильин наряду с должностью мэра продолжает оставаться членом Вайвараской волостной управы. Вайвараский старейшина сказал на встрече с жителями курортного города, что если Ильину выразят недоверие, то волость с радостью трудоустроит его у себя. «Мы очень скучаем по Максиму», - с улыбкой отметил Лухалайд ценность 30-летнего градоначальника.
На том же народном собрании инициативная группа закончила сбор подписей в поддержку Ильина и против его снятия с должности мэра. Подписей в итоге насчитали 259. Сам Ильин при каждом удобном случае уверяет, что не стоит за этой инициативой.
Оставленный на своем посту мэр Максим Ильин рассказал, как сейчас идет подготовка города к очередному пляжному сезону. Во-первых, на следующей неделе будет подписан договор об охране пляжа, то есть о работе береговых спасателей. Затем придет черед организации работы уличных туалетов.
На пляже в этом сезоне поставят больше обычного скамеек, а именно - тридцать. Все пляжное оснащение планируют выставить ориентировочно к 20 мая, а прежде капитально убрать берег.
Уличное освещение в Нарва-Йыэсуу в период самых коротких ночей снова отключат, несмотря на продолжающуюся установку по городу экономичных светильников.
Новый договор о ремонте городских дорог уже подписан, по словам мэра, но работы не начинают из-за неблагоприятной погоды. «Я думаю, на следующей неделе приступим, потому что в некоторых местах состояние дорог уже критичное», - признал он.
Период платной парковки в Нарва-Йыэсуу начнется 1 мая и продлится до конца сентября. Парковочные билеты только электронные, то есть приобретаются посредством короткого телефонного сообщения, а картонные карточки больше не выпускаются. Дневной парковочный билет стоит 3 евро, на месяц - 20 евро, на весь сезон - 75 евро. Временная льготная продажа виртуальных билетов идет уже почти две недели. Штраф за нарушение правил парковки составит 31 евро.