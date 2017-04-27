Мэру Нарва-Йыэсуу дали новый шанс наладить работу с депутатами

Семеро депутатов-инициаторов вотума недоверия мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину 26 апреля сняли свой вопрос с повестки дня заседания Городского собрания. Так прокомментировала «Северному побережью» одна из этой группы - Татьяна Пагаева: «Политика - это искусство компромисса».

«Мы 18 апреля встретились, поговорили, нашли компромисс и решили, что снимаем этот вопрос», - сказала она.

В противоположном политическом лагере, впрочем, полагают, что вопрос снят по самой банальной причине: минимальный перевес голосов вчера превратился в равенство из-за отсутствия на заседании одного из семи инициаторов вотума. Впрочем, Пагаева и ее сподвижники уверяют, что это не так.

Татьяна Пагаева выразила надежду, что к вопросу о недоверии мэру до выборов уже не придется возвращаться.

«Мы будем следить, чтобы исполнялись обещания по основным вопросам, которые мэром были сделаны», - сказала она.

Выражение недоверия Ильину было инициировано 3 апреля семью из 13 депутатов Нарва-Йыэсууского горсобрания. Ему в вину ставилась якобы затянувшаяся работа над общей планировкой города и детальной планировкой курзала, а также нежелание мэра сотрудничать со всеми депутатами. Их административный конфликт обострился с начала 2017 года после перераспределения политических сил, что вылилось в избрание 13 марта новым председателем собрания Калле Кекки. Кекки и Ильин не ладили в делах, однако теперь появилась надежда на их примирение.

Кекки подтвердил, что мэр пообещал придерживаться сроков как принятия общей планировки города - сентябрь, так и утверждения детальной планировки территории курзала - август. Сам мэр Максим Ильин это тоже подтвердил, однако оговорился, что в случае с курзалом могут повторно появиться возражения собственника - и тогда документы отправят уездному старейшине для надзора.

Но политический конфликт городского масштаба все же не исчерпал себя: в тот же день прозвучало встречное заявление о недоверии - теперь уже председателю горсобрания.

Калле Кекки в вину ставится то, что депутатский корпус под его руководством может не успеть в срок до 15 мая направить в правительство свое мнение относительно предлагаемого объединения самоуправлений, а это будет расценено как согласие.

Кроме того, Кекки обвинили в том, что он единолично принимает решения, не учитывает других мнений. «Председатель собрания не считается с мнением правления при составлении планов заседаний собрания, подготовка представляемых правлению материалов плохая», - сказано среди прочего в заявлении о недоверии, подписанном пятью депутатами.

Голосование по этому заявлению должно состояться на следующем заседании 10 мая. В тот же день Кекки намерен вынести на принятие документ о несогласии Нарва-Йыэсуу объединяться не только с Вайвараской волостью, но и с Силламяэ, как предложил им Таллинн.

Накануне планировавшегося голосования по вынесению мэру вотума недоверия, 25 апреля, в зале санатория «Нарва-Йыэсуу» прошло полуторачасовое народное собрание в поддержку Ильина, хотя официально темой был заявлен разговор с властью о планах на будущее. Собралось около сотни горожан. Говорили о самых насущных и рядовых делах, общественном транспорте, например.