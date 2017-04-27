Фото: в Лондоне у парламента задержали вооруженного до зубов мужчину

В полиции пояснили, что этого человека подозревают в планировании теракта. В его рюкзаке найдено несколько ножей, сообщает Интерфакс.

"Мужчина, которому примерно под 30 лет, был задержан по подозрению в хранении оружия, в совершении и подготовке терактов. При нем были обнаружены ножи. В данный момент он находится по стражей", - говорится в заявлении столичной полиции, которое цитирует ТАСС.

Из-за задержания мужчины центр Лондона в районе улицы Уайтхолл (неподалеку от парламента) частично перекрыт, сообщили в Скотленд-Ярде.

В данный момент остановлено движение автотранспорта по улице Уайтхолл, где расположены правительственные учреждения страны. Пострадавших в результате инцидента нет.