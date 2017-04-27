Жители Эстонии больше среднего по ЕС сомневаются в необходимости помогать развивающимся странам

Если в среднем в ЕС борьбу с бедностью считали в развивающихся странах одной из главных целей ЕС 68 процентов, а борьбу с бедностью в своих странах 51процент, то в Эстонии эти показатели составили соответственно 38 и 17 процентов — оба показателя самые низкие в 27 странах ЕС.

В Чехии эти показатели составили 49 и 26 процентов. Самые высокие в ЕС показатели относительно борьбы с бедностью в развивающихся странах на Кипре, а относительно борьбы с бедностью в своей стране в Испании - соответственно 80 и 62 процента.

Больше трети - 78 процентов - респондентов в Эстонии считают, что помогать людям в развивающихся странах важно. Это на 3 процента больше, чем было ответивших так год назад. В ЕС в среднем так считает 89 процентов.