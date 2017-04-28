Трамп заявил о возможности большого военного конфликта США с КНДР

Об этом Трамп рассказал агентству Reuters в Овальном кабинете накануне 100 дней пребывания в должности президента (в субботу, 29 апреля). "Есть шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Безусловно", - сказал президент США в интервью, выдержки из которого были опубликованы в ночь на пятницу, 28 апреля, пишет Newsru.

Тем не менее Трамп заявил о намерении мирно разрешить обострившийся кризис на Корейском полуострове, тем путем, на который он и его администрация делают упор при помощи подготовки целого ряда экономических санкций против КНДР, не рассматривая при этом военный вариант. "Мы бы хотели решить вопросы дипломатически, но это очень сложно", - пояснил американский лидер.

Вместе с тем Трамп заявил, что Северная Корея - его самая большая глобальная проблема. Президент США щедро похвалил главу Китая Си Цзиньпина за помощь Пекина в попытках обуздать Пхеньян, сообщает Reuters. Напомним, в начале этого месяца два лидера провели встречу во Флориде.