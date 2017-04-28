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Назад в 1997 год: смотрите, как 20 лет назад в центре Таллинна возводили вышку мобильной связи (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Сегодня исполнилось ровно 20 лет с того момента, как предшественник Tele2 – AS Ritabell – открыл в Эстонии свою первую сеть мобильной связи. В архиве сохранились старые видеокадры, которые запечатлели, как строилась вышка на улице Йыэ (она и сейчас там стоит) и как выглядело это место в 1997 году.

По словам инженера-строителя Маргуса Хергаука, работающего на предприятии с момента его основания, первое впечатление от старых видеокадров: слишком много суеты и непривычно пестрая спецодежда.

«От использовавшейся в то время технологии строительства базовых станций практически ничего не осталось, даже кусочка кабеля. Изменилось буквально всё, и менялось неоднократно, – рассказывает Хергаук. - Однако мачта по-прежнему в строю и ежедневно обслуживает около сотни тысяч таллиннцев».

Предшественник Tele2 открыл свою сеть и приступил к обслуживанию клиентов 28 апреля 1997 года.

Смотрите видео!

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