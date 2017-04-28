Назад в 1997 год: смотрите, как 20 лет назад в центре Таллинна возводили вышку мобильной связи (видео)

По словам инженера-строителя Маргуса Хергаука, работающего на предприятии с момента его основания, первое впечатление от старых видеокадров: слишком много суеты и непривычно пестрая спецодежда.

«От использовавшейся в то время технологии строительства базовых станций практически ничего не осталось, даже кусочка кабеля. Изменилось буквально всё, и менялось неоднократно, – рассказывает Хергаук. - Однако мачта по-прежнему в строю и ежедневно обслуживает около сотни тысяч таллиннцев».

Предшественник Tele2 открыл свою сеть и приступил к обслуживанию клиентов 28 апреля 1997 года.

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