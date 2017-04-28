Нарве надо срочно решить вопрос с бассейном для Академии МВД

Ректор академии Катри Райк, также являющаяся членом Нарвского горсобрания, выступая перед коллегами-депутатами сказала, что понадобится партнерство с городом, сообщает «Северное побережье».

«Очень важный вопрос, который обсуждался и когда в Нарве был министр Андрес Анвельт: заинтересован ли город в бассейне покрупнее, чем четыре дорожки? Сейчас в Нарве есть бассейн 1979 года с пятью дорожками, реновированный в 90-е годы. Если нужно дорожек больше, то Горсобранию наверняка придется решать вопрос о кредите на строительство», - сказала Райк.

Выделяемых государством на строительство колледжа 12,8 миллиона евро хватит на бассейн с четырьмя дорожками. Еще четыре будут стоить, по имеющимся у Райк данным, еще примерно миллион. Но она подчеркнула, что каким бы бассейн в итоге ни оказался, он в любом случае будет открыт для посещения всеми горожанами.

По плану, в июне объявят архитектурный конкурс для поиска наилучшего решения для колледжа. «Но чтобы что-то начинать, нам надо уже сейчас знать будущий объем строительства», - поторопила Райк.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов вчера заверил «СП», что депутаты уже обсуждают, в каком объеме сможет город принять участие.

«На 12 мая у нас запланирована поездка в Тарту - в их бассейн, чтобы немножко познакомиться с работой, с расходами, с загруженностью, - говорит Ефимов. - Так же как и правительство, и академия, мы в работу тоже включились и затягивать не намерены».

Председатель депутатской комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов уверен, что Нарве надо решиться на строительство настолько хорошего бассейна, чтобы можно было проводить чемпионаты Европы. «А лягушатник на фиг нам нужен?!» - выразился он.

Напомним, что колледж с тиром, бассейном и общежитием решено строить на улице Пауля Кереса, 14, где до 2012 года располагался Нарвский колледж Тартуского университета. Строительство должно начаться в 2018 году, открытие намечено на 2020-й.