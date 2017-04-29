Подбираем шторы для эркера — интересные идеи и советы
29 апреля 2017 г., 10:02
Эркер - это оконное пространство, которое, выступая наружу от основной стены здания, образует в комнате нишу. Эркеры выглядят немного необычно, поэтому подобрать правильный дизайн штор для таких окон непросто, пишет diy.ru.
В идеале, изгиб карниза должен соответствовать форме окна, но, как выясняется, это довольно сложная задача. Гораздо лучшим решением было бы иметь три отдельных карниза.
Фото: diy.ru
Eсли вы не планируете открывать и закрывать шторы, а просто применяете их для оконного оформления, можно использовать одну большую занавеску на все три окна.
Если окна большие и доходят почти до потолка, при желании использовать длинные занавески вам понадобится по одной для каждого из них.
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