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Подбираем шторы для эркера — интересные идеи и советы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: diy.ru

Эркер - это оконное пространство, которое, выступая наружу от основной стены здания, образует в комнате нишу.  Эркеры выглядят немного необычно, поэтому подобрать правильный дизайн штор для таких окон непросто, пишет diy.ru.

В идеале, изгиб карниза должен соответствовать форме окна, но, как выясняется, это довольно сложная задача. Гораздо лучшим решением было бы иметь три отдельных карниза.

Фото: diy.ru

Eсли вы не планируете открывать и закрывать шторы, а просто применяете их для оконного оформления, можно использовать одну большую занавеску на все три окна.

Если окна большие и доходят почти до потолка, при желании использовать длинные занавески вам понадобится по одной для каждого из них.

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