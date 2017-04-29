Подбираем шторы для эркера — интересные идеи и советы

В идеале, изгиб карниза должен соответствовать форме окна, но, как выясняется, это довольно сложная задача. Гораздо лучшим решением было бы иметь три отдельных карниза.

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Eсли вы не планируете открывать и закрывать шторы, а просто применяете их для оконного оформления, можно использовать одну большую занавеску на все три окна.

Если окна большие и доходят почти до потолка, при желании использовать длинные занавески вам понадобится по одной для каждого из них.

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