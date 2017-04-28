ФСБ засекретила ответ на депутатский запрос о тайной империи Медведева

Представленные ФСБ сведения были засекречены, но, как написал Рашкин в Twitter, информации по вопросу в них "чуть менее чем ноль". "Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования", - написал парламентарий на своей странице в соцсети, сообщает портал Newsru.com.

На прошлой неделе руководство КПРФ запретило Рашкину задать Медведеву во время правительственного часа вопрос о расследовании ФБК. Сам Рашкин перед заседанием фракции подтвердил журналистам, что намеревался все-таки спросить главу кабмина о нашумевшей теме, однако, как позднее стало известно, лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил, что "не стоит разжигать".

11 апреля Рашкин сообщил о том, что ФСБ необходимо больше времени для расследования на основании его депутатского запроса. "По поводу запроса о дворцах-яхтах Медведева. Тут позвонили из ФСБ и попросили перенести срок ответа на 28 апреля. Видимо, думают", - написал тогда коммунист на своей странице в соцсети.