Россия начала поиск Яценюка через Интерпол

"Действительно, некоторое время назад Генеральной прокуратурой РФ было дано поручение о направлении материалов Национальным центральным бюро Интерпола МВД России для объявления Арсения Яценюка в международный розыск", - сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Украинская сторона сомневается в том, что Интерпол займется розыском Яценюка. "Россияне требуют от Интерпола подать Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей. Конечно, никаких оснований для таких заявлений или доказательств этого у них нет и быть не может", - написал глава украинского Минюста Павел Петренко в Facebook.

По словам главы МВД Арсена Авакова, Яценюк "никогда не был в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, а в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины".

В связи с этим украинская сторона надеется, что позиция Киева будет принята во внимание и на использование возможностей и механизмов Интерпола для "инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка" будет дан отрицательный ответ.

В конце марта суд Ессентуков заочно арестовал Яценюка в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года был объявлен в международный розыск. Ранее Яценюк сообщил, что получил уведомление МИД Украины о том, что в России против него заведено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идет о его участии в вооруженной группировке и совершенных ею преступлениях, включая умышленное убийство.

В начале сентября 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что экс-премьер Украины состоял в УНА-УНСО и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1990-е годы. Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих, заявил тогда Бастрыкин.