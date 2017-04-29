Галерея: в Рио-де-Жанейро протест против пенсионных реформ перерос в погром

Мирная забастовка в бразильском Рио-де-Жанейро переросла в беспорядки после того, как полиция применила против протестующих слезоточивый газ и травматическое оружие, передает «Би-би-си».
Участники акции забросали стражей порядка булыжниками, побили витрины и подожгли восемь автобусов. Протестующие сооружают баррикады.
В Бразилии впервые за 20 лет проходят общенациональные протесты против затеянных президентом Мишелем Темером пенсионных реформ. Глава государства сожалеет о происходящем в Рио-де-Жанейро, но «усилия по модернизации страны» прекращать не намерен. Срок президентских полномочий Темера истекает в декабре 2018 года.
В Сан-Паулу тысячи демонстрантов направились к частной резиденции Темера, полиция применила слезоточивый газ.
Президент Бразилии Мишель Темер выразил сожаление в связи с ожесточенными столкновениями в Рио-де-Жанейро, передает Reuters.
В то же время Темер добавил, что его правительство продолжит программу реформ, направленных на сбалансирование бюджета.
Он также раскритиковал демонстрантов, которые блокировали дороги.
«Работа по модернизации законов страны будет продолжена», — сказал он.