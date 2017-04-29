Галерея: в Рио-де-Жанейро протест против пенсионных реформ перерос в погром

Участники акции забросали стражей порядка булыжниками, побили витрины и подожгли восемь автобусов. Протестующие сооружают баррикады.

В Бразилии впервые за 20 лет проходят общенациональные протесты против затеянных президентом Мишелем Темером пенсионных реформ. Глава государства сожалеет о происходящем в Рио-де-Жанейро, но «усилия по модернизации страны» прекращать не намерен. Срок президентских полномочий Темера истекает в декабре 2018 года.

В Сан-Паулу тысячи демонстрантов направились к частной резиденции Темера, полиция применила слезоточивый газ.

Президент Бразилии Мишель Темер выразил сожаление в связи с ожесточенными столкновениями в Рио-де-Жанейро, передает Reuters.

В то же время Темер добавил, что его правительство продолжит программу реформ, направленных на сбалансирование бюджета.

Он также раскритиковал демонстрантов, которые блокировали дороги.

«Работа по модернизации законов страны будет продолжена», — сказал он.