Полиция до сих пор не завершила расследование побега задержанных из арестного дома в Нарве

"В данный момент расследование еще идет и все факты происшествия выясняются", - ответила на запрос корреспондента портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.

28 января 26-летний Артур в момент, когда ему оказывали медицинскую помощь, напал на работника арестного дома, а затем завладел рабочим удостоверением работника и освободил другого задержанного - 28-летнего Дмитрия. После этого двое мужчин скрылись с территории Нарвского полицейского участка, но тем же вечером их задержали.