Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Полиция до сих пор не завершила расследование побега задержанных из арестного дома в Нарве

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Mihkel Maripuu

Полиция все еще продолжает внутреннее расследование обстоятельств побега двух задержанных из арестного дома в Нарве. Инцидент произошел 28 января, а сбежавших удалось задержать при помощи плана "Перехват".

"В данный момент расследование еще идет и все факты происшествия выясняются", - ответила на запрос корреспондента портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.

28 января 26-летний Артур в момент, когда ему оказывали медицинскую помощь, напал на работника арестного дома, а затем завладел рабочим удостоверением работника и освободил другого задержанного - 28-летнего Дмитрия. После этого двое мужчин скрылись с территории Нарвского полицейского участка, но тем же вечером их задержали.

Наверх