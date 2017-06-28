Галерея: дом, куда Бейонсе и ее муж Джей-Зи привезли на днях своих новорожденных детей

Стоящая на берегу океана вилла стоит 400 000 долларов в месяц! Семья из пяти человек планирует провести в особняке лето.

Фото: VidaPress

До этого Бейонсе, Джей-Зи и их дочь Блю Айви жили по соседству, на вилле Playboy, которую тоже снимали. Зачем они переехали? Посмотрите на фотографии их нового дома и вы сразу все поймете: новый дом в десятки раз роскошнее, чем предыдущий.

Фото: VidaPress

В особняке площадью 1486 м2 десять спален и четырнадцать ванных. Кроме главного дома на территории имеется гостевой дом, где поселится мать Бейонсе.

Фото: VidaPress

В доме короля и королевы американской поп-музыки все огромно. Например, в столовой можно накрыть стол минимум на 24 персоны.

Фото: VidaPress

В доме есть два бассейна, один из которых внутри, а другой - на открытом воздухе, и огромный, тщательно ухоженный сад.