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Галерея: дом, куда Бейонсе и ее муж Джей-Зи привезли на днях своих новорожденных детей

Rus.Postimees.ee
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Первым домом родившихся 12 июня сына и дочери музыкальной пары стала вилла в Малибу, которую певцы взяли внаем за бешеные деньги, пишет Kodu со ссылкой на Realtor.

Стоящая на берегу океана вилла стоит 400 000 долларов в месяц! Семья из пяти человек планирует провести в особняке лето.

Фото: VidaPress

До этого Бейонсе, Джей-Зи и их дочь Блю Айви жили по соседству, на вилле Playboy, которую тоже снимали. Зачем они переехали? Посмотрите на фотографии их нового дома и вы сразу все поймете: новый дом в десятки раз роскошнее, чем предыдущий.

Фото: VidaPress

В особняке площадью 1486 м2 десять спален и четырнадцать ванных. Кроме главного дома на территории имеется гостевой дом, где поселится мать Бейонсе.

Фото: VidaPress

В доме короля и королевы американской поп-музыки все огромно. Например, в столовой можно накрыть стол минимум на 24 персоны.

Фото: VidaPress

В доме есть два бассейна, один из которых внутри, а другой - на открытом воздухе, и огромный, тщательно ухоженный сад.

Фото: VidaPress

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