ПАСЕ призывает Белоруссию остановить строительство атомной электростанции

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что призыв ПАСЕ - это еще один голос международного сообщества, не обращать внимания на которой сложно.

"Каждый голос международной организации, мнение по этому вопросу, конкретные призывы остановить строительство БелАЭС из-за нарушений, из-за неуважения к международным стандартам охраны окружающей среды следует приветствовать. Мы стараемся консолидировать международное мнение, международные организации", - сказал Линкявичюс.

В резолюции говорится, что Белоруссия нарушила многие международные требования безопасного строительства, особенно выбрав неподходящую и небезопасную строительную площадку. Последствия этого небезопасного проекта могут быть губительными не для одного государства Европы и его жителей.

Также подчеркивается, что обеспокоенность по поводу несоблюдения требований безопасности выразили многие компетентные международные организации - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Конвенция о международной безопасности и Конвенция Эспо, Орхусская конвенция, Хельсинкская конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, структуры Евросоюза, ООН и другие ее организации.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. Правительство Литвы утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.