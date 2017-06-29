Вопрос читателя: почему в парке при больнице нет скамеек?

Отвечает руководитель по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Кристи Таэль:

Клиника в меру своих сил привела в порядок окружающую ее зеленую зону: построены согласно проекту тротуары, произведена рубка ухода, посажены новые деревья и кусты, разбиты клумбы. Мы постоянно ухаживаем за зеленой зоной и по возможности развиваем ее. Скамейки размещены во внутреннем дворе здания по адресу Пуусепа, 8, в прогулочной зоне.

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