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Дружелюбный немец на тракторе приехал в Нарву

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К эстоно-российской границе вплотную приблизился трактор с прицепом под управлением немецкого пенсионера. Длинное путешествие уже прославило 81-летнего Винфрида Лангнера.

Герр Лангнер движется из Лауэнфёрде в Санкт-Петербург - медленно, но упорно. Его тракторишка Deutz-Willi 1961 года выпуска за сутки проезжает порядка 120 километров со скоростью 18 километров в час.

У трактора есть имя - Роберт.

Отдыхает тракторист в совсем маленьком домике-прицепе. Сегодня днем Винфрид ненадолго остановился в десятке километров от Нарвы, чтобы поболтать с парой других немецких туристов. О том, как пересекать границу, он пока не думал - номерок в очередь не брал. Общается только на немецком языке.

Ориентировочно в субботу Винфрид рассчитывает добраться до Санкт-Петербурга, где будет ждать звонка от организаторов приема - там его ждет много людей, включая дипломатов. В Петербурге путешественник передаст городским руководителям немецкий флаг в знак дружбы немцев и русских.

Дружба Винфриду очень помогла в Калининграде, где трактор поломался, и на время ремонта путешественник поселился в доме радушного местного жителя Виталия Кузьмина. О калининградском приключении можно прочитать ЗДЕСЬ.

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