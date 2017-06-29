Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Сотрудница бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны подозревается в получении взятки

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре-теэ. | ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня утром сотрудники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали специалиста бюро обслуживания  Пыхьяской префектуры, расположенного в Таллинне на Таммсааре-теэ.

Сотрудница подозревается в получении взятки. На данный момент задержанная подала заявление об уходе с работы.

Согласно подозрению, сотрудница бюро выдавала за плату постороннему лицу данные о третьих лицах, используя базы данных Департамента полиции и погранохраны. Подозреваемая занималась ходатайствами о получении гражданства и вида на жительство. В данном случае не было масштабной утечки данных, это были единичные случаи. Данные о третьих лицах не являлись деликатными личными данными. Департамент полиции и погранохраны с свяжется с людьми, о данных которых идет речь, и проинформирует их о случившемся.

Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что полиция относится к таким случаям очень серьезно. "Государство доверило нам данные, что помочь людям, и наша обязанность – защищать эти данные", – сказал Яани.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Делопроизводство ведут бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны и Государственная прокуратура.

Наверх