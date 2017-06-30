Полицейский причинил подростку телесные повреждения и грозил убийством

По обвинению в злоупотреблении властью в отношении третьего подростка уездный суд оправдал бывшего полицейского.

При этом прокурор Индрек Калда отметил, что приговор бывшему полицейскому вовсе не означает, что в дальнейшем при задержании нарушителей полиция при необходимости не сможет применять силу.

"И в данном случае было установлено, что несовершеннолетние совершали правонарушения, но важно, чтобы полиция при задержании нарушителей использовала бы силу лишь в той мере, в какой это разрешено законом", - сказал прокурор, добавив, что злоупотребление силой точно не укрепит доверие к правоохранительным органам.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняла 39-летнего Алари, работавшего полицейским, в том, что в январе 2016 года он угрожал одному несовершеннолетнему и нанес ему телесные повреждения, причинив ему боль, а в марте того же года незаконно применил физическую силу в отношении двух других несовершеннолетних.

Алари Луйка признали виновным в том, что он угрожал убийством и причинил телесные повреждения подростку, который бросал кусочки льда в машины. Суд счел заслуживающими доверия показания потерпевшего и подчеркнул, что, в отличие от утверждений адвоката, пострадавший не был настроен враждебно по отношению к обвиняемому. Кроме того, суд признал Луйка виновным в том, что он ударил ногой другого подростка, находившегося на чужой территории. Доказательством этого эпизода стала видеозапись, исходя из которой следует, что показания обвиняемого не соответствуют действительности.

Еще один эпизод, который был квалифицирован как злоупотребление властью, по оценке суда, не нашел достаточных подтверждений.

Прокурор Индрек Калда попросил назначить Луйку наказание в виде тюремного заключения на два года условно. Суд приговорил обвиняемого к одному году и шести месяцам условно с двухлетним испытательным сроком, в течение которого ему придется подчиняться требованиям контроля за поведением. Также он должен будет пройти социальную программу.

Суд, назначая наказание, исходил из обще-превентивных целей. Суд счел, что совершенные Луйком преступления демонстрируют, что он в стрессовых ситуациях не может контролировать свое поведение и применяет насилие в отношении других лиц, в том числе против несовершеннолетних, которые очевидно слабее его. По этой причине суд назначил ему не только пройти программу контроля за поведением, но и социальную программу, которая поможет ему укротить свои эмоции в напряженной ситуации и выбрать правомерное поведение.

"Наказание должно повлиять на Луйка так, чтобы он понял, что права и свободы других лиц нужно уважать, а физическое и духовное насилие - недопустимо. Суд считает, что цель обще-превентивного наказания состоит в том, чтобы дать ясный сигнал, что при задержании нарушителей самим полицейским нужно действовать строго по закону", - говорится в судебном решении.