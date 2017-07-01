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В Саранске после ночной ссоры произошло тройное убийство

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Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Toomas Huik

Три человека зарезаны в ночь на субботу в Саранске. Подозреваемый в убийстве задержан. "Известия Мордовии" сообщают, что массовым убийством обернулась ссора между двумя гулявшими по соседству компаниями.

СУ СКР по Мордовии сообщает, что тела двух мужчин и женщины с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружении в двух соседних квартирах многоэтажного дома в столице республики, сообщает портал Newsru.com.

Согласно предварительным данным следствия, убийству могло предшествовать распитие алкоголя. По подозрению в совершении убийства задержали 25-летнего жителя Саранска.

В соцсети "ВКонтакте" в группе "Новости Саранска и Мордовии "Столица С" названо имя подозреваемого в убийстве: это Евгений Кондратьев.

"Известия Мордовии" уточняют, что убийство произошло в доме на проспекте 60 лет Октября. Жертвами убийцы стали 30-летняя женщина и двое мужчин - 52 и 69 лет.

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