В Саранске после ночной ссоры произошло тройное убийство

СУ СКР по Мордовии сообщает, что тела двух мужчин и женщины с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружении в двух соседних квартирах многоэтажного дома в столице республики, сообщает портал Newsru.com.

Согласно предварительным данным следствия, убийству могло предшествовать распитие алкоголя. По подозрению в совершении убийства задержали 25-летнего жителя Саранска.

В соцсети "ВКонтакте" в группе "Новости Саранска и Мордовии "Столица С" названо имя подозреваемого в убийстве: это Евгений Кондратьев.

"Известия Мордовии" уточняют, что убийство произошло в доме на проспекте 60 лет Октября. Жертвами убийцы стали 30-летняя женщина и двое мужчин - 52 и 69 лет.