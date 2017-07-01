Это не вам повезло? Смотрите, кому скоро не придется проходить техосмотр
1 июля 2017 г., 21:16
Жителям маленьких островов скоро не нужно будет отправлять свои автомобили на техосмотр.
Если раньше жители маленьких островов проходили техосмотр в упрощенном порядке, то по решению Министерства экономики и коммуникаций, в будущем им его и вовсе не нужно будет проходить, сообщает телеканал TV3.
При этом Департамент шоссейных дорог надеется на здравый смысл владельцев автомобилей и напоминает, что транспортное средство должно быть в порядке и не представлять угрозу.