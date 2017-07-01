Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Это не вам повезло? Смотрите, кому скоро не придется проходить техосмотр

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Жителям маленьких островов скоро не нужно будет отправлять свои автомобили на техосмотр.

Если раньше жители маленьких островов проходили техосмотр в упрощенном порядке, то по решению Министерства экономики и коммуникаций, в будущем им его и вовсе не нужно будет проходить, сообщает телеканал TV3.

При этом Департамент шоссейных дорог надеется на здравый смысл владельцев автомобилей и напоминает, что транспортное средство должно быть в порядке и не представлять угрозу.

Наверх