Фото: в Киеве под асфальт провалился Opel с младенцем
2 июля 2017 г., 19:08
В Киеве из-за прорыва трубы с горячей водой под асфальт провалился автомобиль, в котором находились женщина и восьмимесячный ребенок. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"На перекрестке Лебедева-Кумача и Яблонской Opel проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с восьмимесячным ребенком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов", – говорится в сообщении, которое цитирует Корреспондент.net.