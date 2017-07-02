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Фото: в Киеве под асфальт провалился Opel с младенцем

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

В Киеве из-за прорыва трубы с горячей водой под асфальт провалился автомобиль, в котором находились женщина и восьмимесячный ребенок. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"На перекрестке Лебедева-Кумача и Яблонской Opel проваливается под асфальт. Прорвало трубу с горячей водой. Прохожие спасали мать с восьмимесячным ребенком. Удалось быстро вытащить без серьезных травм и ожогов", – говорится в сообщении, которое цитирует Корреспондент.net.

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