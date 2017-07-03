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Рута Арумяэ, ушедшая от Рыйваса с большим скандалом, нашла новую работу

Rus.Postimees.ee
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Рута Арумяэ. | ФОТО: Toomas Huik

Бывший аналитик банка SEB и бывший советник бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса Рута Арумяэ с сентября будет преподавать в высшей школе Mainor, пишет Majandus24.

«Я уже некоторое время работаю предпринимателем и чувствую, что настало время вновь что-то дать обществу. Меня всегда интересовала целостная картина происходящего в экономике, и я считают важным, чтобы новое поколение руководителей и бизнесменов понимало, как все вокруг работает. Руководители с широким кругозором поведут Эстонию вперед», - отметила она.

Рута Арумяэ работала в банке SEB с 2003 по 2015 год. В 2015 году она стала советником Таави Рыйваса, который в тот момент был премьер министром. Весной 2015 года она ушла от Рыйваса и после этого жестко критиковала премьера и стиль управления экономикой в стране.

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