Рута Арумяэ, ушедшая от Рыйваса с большим скандалом, нашла новую работу

«Я уже некоторое время работаю предпринимателем и чувствую, что настало время вновь что-то дать обществу. Меня всегда интересовала целостная картина происходящего в экономике, и я считают важным, чтобы новое поколение руководителей и бизнесменов понимало, как все вокруг работает. Руководители с широким кругозором поведут Эстонию вперед», - отметила она.

Рута Арумяэ работала в банке SEB с 2003 по 2015 год. В 2015 году она стала советником Таави Рыйваса, который в тот момент был премьер министром. Весной 2015 года она ушла от Рыйваса и после этого жестко критиковала премьера и стиль управления экономикой в стране.