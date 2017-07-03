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Полиция сообщила подробности стрельбы в Копли: ранивший охранников по-прежнему в бегах

BNS
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ФОТО: Liis Treimann

Полиция побеседовала с двумя охранниками, которые были ранены вчера в результате стрельбы в заброшенном здании Коплиских линий. Полиция пока не хочет обнародовать информацию о состоянии здоровья раненых охранников.

Подозреваемый в стрельбе пока не пойман. «Задержанный в воскресенье на месте происшествия мужчина был отпущен уже вечера вечером, так как отсутствовали основания считать, что он может быть связан со стрельбой. Больше полиция никого не задерживала, найти оружие также не удалось», - сказал Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

Вчера в 11.10 центр тревоги получил сообщение о том, что в Таллинне в районе Копли произошла стрельба.

На данный момент известно, что охранная фирма получила вызов в одно из заброшенных зданий Коплиских линий. На вызов выехали двое охранников – 37 и 62 лет. На месте по ним открыли стрельбу. Оба мужчины в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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