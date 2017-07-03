Кристьян Оад: пусть не годные к службе сражаются с троллями Путина!

На дворе – начало июля, на срочную военную службу вновь идут более тысячи молодых мужчин (и несколько женщин). Сегодня через такую службу проходит лишь каждый третий гражданин мужского пола. Остальные не служат по состоянию здоровья, из убеждений или по причине ограниченности возможностей обучения.

Какую альтернативную службу предложить тем, кто не помещается в казармы или не к службе не годен? Я начну чуть издалека.

Сегодня говорят, что российский президент Владимир Путин ведет против Запада «некинетическую» войну. Войну, на которой не свистят пули и снаряды, – проигравшего заставляют подчиниться воле победителя другими средствами. Войну в инфопространстве и киберпространстве, в головах и сердцах людей, войну пропаганды и влияния.

Мы понимаем, что это за война, но мы к ней не готовы. Наша армия учит киберзащите и стратегической коммуникации, но немногих. У нас есть подразделение киберзащиты в Кайтселийте и добровольцы Пропастопа. Начало хорошее, но это – крохи. Против нас каждый день действуют сотни, если не тысячи профессиональных распространителей враждебной (фейковой) информации. Если сидеть сложа руки, мы эту войну проиграем.

В такой войне нет ничего мистического. Она состоит в постоянной передаче ясных сообщений по разным каналам. Самым обычным: социальные сети, пресс-сообщения, комментарии. В вящем повторении каких-то положений, чтобы те утвердились в головах публики.

Для этого есть весьма простые методы, реализуемые несложными средствами. Этим методам людей можно обучить. Это трудоемкая деятельность, пока не поддающаяся роботизации. Это полновесная деятельность, которой можно за восемь или одиннадцать месяцев обучить человека – и натренировать его так, чтобы он при необходимости мог с помощью своих умений отразить опасность.

Путин создал фабрики троллей. Пусть у нас будет армия, воюющая с троллями. Ежегодно мы готовим три тысячи резервистов. Почему бы вдобавок к ним не выучивать еще и тысячу специалистов по пропаганде и коммуникации? Отобрать самые светлые и творческие головы из числа людей, не годных к обычной военной службе, и тех, чьи таланты можно применить лучше таким вот образом. Сразу стало бы больше возможностей служить в армии и у женщин.

Мы располагали бы тысячей борцов с троллями на активной службе, всё больше таких борцов, время от времени призываемых на учения, имелись бы у гас в резерве. Это была бы не просто реагирующая на мессиджи путинских троллей и нейтрализующая их сила. Этот ресурс помог бы Эстонии прославиться и улучшить свой имидж на международном уровне.

Куда эффективнее ежей и валунов национального бренда работают недавно прославившие нас вирусные мемы: элегантно исполняющие свои обязанности полицейские, катание на коньках по обледеневшему «озеру» затопленной тюрьмы Румму, выражение лица Койта Тооме на «Евровидении». Такие маленькие истории не обязательно должны возникать и распространяться случайно.

Так что от срочной службы в сражающемся с троллями отряде Эстонии была бы польза как оборонная, так и экономическая. Кроме того, каждый год на рынок труда выходила бы тысяча человек с навыками проведения умных маркетинговых кампаний. Ответный удар в некинетической войне, формирование имиджа Эстонии и необходимые умения на рынке труда: срочная служба электронному обществу – три в одном!

Перевод с эстонского.