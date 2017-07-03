Высокопоставленный полицейский попался пьяным за рулем

Вчера около 22 часов в полицию поступило сообщение об автомобиле на улице Ыйсмяэ. Остановившие автомобиль стражи правопорядка обнаружили за рулем руководителя Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры полиции Тоомаса Кааръярва, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Postimees.ee.

Мужчина управлял своим личным автомобилем и не находился при исполнении служебных обязанностей. Точную степень опьянения Кааръярва установит экспертиза.

Сегодня он подал заявление об увольнении и был освобожден от должности.