Иванова: совет просто не посмел выкинуть Сависаара из партии

«Заслуживает внимания то, что в отношении Эдгара Сависаара они не осмелились пойти на столь жесткие шаги», - сказала Иванова BNS, добавив, что, если бы Сависаара исключили, тогда пришлось бы объяснять русскоязычным избирателям, почему из рядов партии исключили ее основателя.

«Время покажет. Мое исключение, несомненно, повлечет за собой проблемы, потому что, насколько мне известно, многие люди были готовы выступить в мою защиту в том случае, если будет принято решение об исключении меня из фракции, - заявила Иванова. - Это решение коснется не только меня. То, что они исключили меня, еще не означает, что то же самое не коснется десятков и десятков людей, которые баллотируются в Избирательном союзе Сависаара и "Делового Таллинна"».

По словам Ивановой, ожидается, что ясность в происходящее будет внесена на собрании правления, которое пройдет в понедельник вечером. В то же время она отметила, что некоторые члены совета даже не получили приглашение на заседание совета.

«Может быть, на собрании правления что-то сообщат, может быть, будет принято и какое-то решение против - несмотря на то, что сейчас в повестке этого пункта нет. Возможно, они подождут 7 сентября, когда будут обнародованы все списки, и тогда людей начнут исключать из партии», - добавила Иванова.

«Только в округе Ласнамяэ пять членов окружного правления, которые баллотируются в избирательном союзе Сависаара и «Делового Таллинна». Так что если уже в случае Ласнамяэ речь идет о пяти кандидатах, то всего их около 20», - указала она.

В Маарду, Силламяэ и Нарве кандидатов против Центристской партии может быть еще больше, заявила Иванова.