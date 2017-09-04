Ошеломляющее открытие: помойка Министерства образования забита Эстонскими советскими энциклопедиями

Эстонская советская энциклопедия (ЭСЭ) - название двух изданий универсальной энциклопедии на эстонском языке, первое из которых состояло из восьми томов и было издано в 1968-1976 годах, а второе начало издаваться в 1985-1990 годах.

Заведующий отделом общего образования Министерства образования и науки Яан Лайдметс прокомментировал ситуацию:

«Приносим извинения за то, что в контейнере для старой бумаги, который стоит у таллиннского представительства министерства, к большому сожалению, оказались книги.

Произошла человеческая ошибка, несомненно, непозволительная - при переезде перепутали ящики со старыми бумагами и книгами, и вместо первого в контейнер попал второй. Совершенно понятно, что книгам не место ни в мусоре, ни в контейнере для старых бумаг. В связи с этим происшествием мы еще раз напомним коллегам, что следует быть внимательнее, не говоря уже о том, что к книгам следует относиться уважительно. Для книг, которые оказались ненужными, всегда можно найти новых владельцев: раньше мы всегда старались отдавать их в хорошие руки.

Сегодня утром книги достали из контейнера, и мы обещаем в будущем больше не допускать подобных ошибок».