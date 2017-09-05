В Тихеметса найден труп собаки с огнестрельной раной, полиция просит помощи очевидцев

По данным пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, в отношении случившегося начато уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным. Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит помощи всех, кто мог видеть или располагает информацией о произошедшем.

Также полиция просит связаться с ней, если вы видели в Тихеметса и окрестностях поселка людей, которые целились из похожего на оружие предмета в других людей или животных.

Сотрудники пярнуского полицейского участка просят связаться с ними по телефону 53435613.