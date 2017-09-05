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В Тихеметса найден труп собаки с огнестрельной раной, полиция просит помощи очевидцев

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Urmas Luik

2 сентября около восьми утра из дома в поселке Тихеметса убежала маленькая собака светлого окраса. По словам хозяев, животное отличалось боязливым нравом. На следующее утро собаку нашли мертвой. На ее теле была огнестрельная рана, пишет Pärnu Postimees.

По данным пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, в отношении случившегося начато уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным. Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит помощи всех, кто мог видеть или располагает информацией о произошедшем.

Также полиция просит связаться с ней, если вы видели в Тихеметса и окрестностях поселка людей, которые целились из похожего на оружие предмета в других людей или животных.

Сотрудники пярнуского полицейского участка просят связаться с ними по телефону 53435613.

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