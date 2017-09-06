Обзор: панорамная камера Samsung Gear 360

Камера Samsung Gear 360 – интересный аксессуар, с помощью которого вы можете делать фотографии и видео с круговым обзором 360˚. Также на камеру удобно делать панорамные снимки. Во время съёмки камеру можно использовать без смарт-устройства, однако для того, чтобы использовать все возможности, всё-таки желательно иметь совместимый смартфон или планшет и бесплатное приложение Gear 360. Его можно найти в Play Store (для Android) или в App Store (для устройств на iOS).

Снимки с неожиданного ракурса/ Digitark/Telia

Gear 360 снимает на micro SD

Заявленное время работы Gear 360 от аккумулятора – до 130 минут. Если этого мало, время работы камеры можно продлить при помощи внешнего аккумулятора. Кабель USB-C для подзарядки лучше иметь с собой, потому что не в каждом доме вам смогут его одолжить. Для записи фотографий и видео необходима карта памяти Micro SD. Gear 360 поддерживает карты объёмом до 256 ГБ.

Что может камера GEAR 360?

Вы можете делать отличные снимки и видео (4K в разрешении 24 кадра в минуту), в которые потом можно погрузиться с помощью большинства моделей очков виртуальной реальности.

Распространению технологий виртуальной реальности до сих пор препятствовал недостаток VR-контента, но есть надежда, что фото и видео, сделанные пользователями Gear 360, помогут это исправить.

Новая камера Gear 360 удобнее предыдущей, и её при желании можно держать в руках во время съёмки, поэтому можно снимать и в движении. Конечно, это не всегда нужно, однако появляется преимущество, когда у вас просто нет времени искать штатив или подходящую опору, и нужно быстро запечатлеть происходящее.

Панорама 180 градусов/ Digitark/Telia

Помимо обычной съёмки в меню камеры есть режимы time-lapse и HDR. С их помощью получаются ещё более интересные снимки и видео. Во время HDR-съёмки желательно установить камеру на устойчивую поверхность или штатив (резьба для штатива имеется). То же касается и съёмки в режиме time-lapse. Ниже я приведу одну HDR-фотографию, сделанную у скульптуры Большого Тылля и Пирет в Курессааре. Камера была установлена прямо на колене Пирет, без штатива. В результате получился достаточно интересный взгляд на одну из часто фотографируемых достопримечательностей.

Новый взгляд на скульптуру Большого Тылля и Пирет/ Digitark/Telia

Снимать можно как в режиме 360˚, так и 180˚. Чтобы запечатлеть с 360-градусным охватом всё, что вас окружает, у Gear 360 имеется две камеры: одна с одной стороны, вторая – с другой. Полученное изображение автоматически склеивается, и в результате получается фото с охватом 360˚. Ширину угла съёмки и выбор камеры можно самостоятельно менять в настройках.

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