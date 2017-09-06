В Петербурге начали реставрировать дачу Гаусвальд, где снимали «Шерлока Холмса»

Реставраторы приступили к предварительным работам по восстановлению деревянного особняка Евгении Гаусвальд на Каменном острове в Петербурге. Специалисты смотрят на состояние здания оптимистично и полагают, что его аутентичность удастся сохранить.

Дача Гаусвальд построена в 1898 году по проекту архитектора Василия Шене и Владимира Чагина для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. В советское время дом несколько раз перестраивали, из-за чего некоторые элементы отделки и декора были безвозвратно утрачены.

Как сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, есть возможность сохранить примерно 70-75% исторического сруба дачи. Увидеть и оценить его состояние позволит демонтаж внутренней обшивки. Полностью менять собираются только сгнившие нижние венцы – «больное место всех деревянных зданий» – и небольшие участки сруба, которые повредил жук-древоточец. В КГИОП подчеркивают, что речь идет именно о восстановлении, а не о полной разборке здания.

«Это – шедевр, первый законченный образец модерна», – заявил председатель ведомства Сергей Макаров и добавил, что здание еще можно спасти и это очень важно.

Во время демонтажа специалисты не только обнаружили вероятный первоначальный цвет фасада, но и нашли письма и фрагменты газет, сохранившиеся с первой половины прошлого века. «Мы сверялись со сметой 1898 года, где было указано, из чего сделано здание. Нашли старинный линолеум, образцы обоев, фрагменты изразцов печи», – рассказал руководитель проекта Владислав Сысоев.

Отмечается, что если все работы будут выполнены правильно, то результатом станет подлинный, отреставрированный памятник деревянной архитектуры Петербурга.

Фото: kanoner.com