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Фото: машина BMW вылетела в кювет из-за необдуманного маневра Toyota

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kuido Saarpuu

Сегодня в 10.30 на 88-ом км дороги Таллинн-Рапла-Тюри, между Кыльтси и Колу произошло ДТП.

Ехавшая со стороны Тюри машина BMW начала притормаживать, чтобы повернуть налево, в то же самое время водитель автомобиля Toyota решил пойти на обгон. Этот маневр стал причиной ДТП, в котором пострадала передняя часть Toyota, а также бок и передний угол BMW.

Пресс-секретарь полиции Андра Юндас сказала Järva Teataja, что люди в ДТП не пострадали. Водители смогли прийти к соглашению и обратились в страховую компанию.

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