Фото: машина BMW вылетела в кювет из-за необдуманного маневра Toyota

Ехавшая со стороны Тюри машина BMW начала притормаживать, чтобы повернуть налево, в то же самое время водитель автомобиля Toyota решил пойти на обгон. Этот маневр стал причиной ДТП, в котором пострадала передняя часть Toyota, а также бок и передний угол BMW.

Пресс-секретарь полиции Андра Юндас сказала Järva Teataja, что люди в ДТП не пострадали. Водители смогли прийти к соглашению и обратились в страховую компанию.