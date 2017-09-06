Фото: машина BMW вылетела в кювет из-за необдуманного маневра Toyota
6 сентября 2017 г., 18:29
Сегодня в 10.30 на 88-ом км дороги Таллинн-Рапла-Тюри, между Кыльтси и Колу произошло ДТП.
Ехавшая со стороны Тюри машина BMW начала притормаживать, чтобы повернуть налево, в то же самое время водитель автомобиля Toyota решил пойти на обгон. Этот маневр стал причиной ДТП, в котором пострадала передняя часть Toyota, а также бок и передний угол BMW.
Пресс-секретарь полиции Андра Юндас сказала Järva Teataja, что люди в ДТП не пострадали. Водители смогли прийти к соглашению и обратились в страховую компанию.