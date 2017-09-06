ЕС готов продлить на полгода санкции против России

Официально продление санкций ожидается 14 сентября. По данным источника, представители 28 стран - участниц Евросоюза достигли согласия по этому вопросу на еженедельной встрече в Брюсселе, пишет Newsru.

Ранее в среду источник РИА "Новости" сообщил, что постпреды стран-членов ЕС на заседании 6 сентября договорились продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины. Теперь решение предстоит формально утвердить Совету ЕС, рассказал агентству европейский дипломат.

По его словам, в черный список могут быть внесены лишь технические изменения. "Четырех фигурантов уже нет в живых", - пояснил собеседник агентства.

Решение продлить санкции на полгода предполагает сохранение для фигурантов черного списка запрета на выдачу виз и заморозки активов на территории стран ЕС до середины марта 2016 года. Согласно информации на сайте Европейского Совета, сейчас под ограничительными мерами находятся 153 человека и 40 юридических лиц.

Впервые Евросоюз наложил санкции на Россию после присоединения к РФ входившего в состав Украины полуострова Крым в марте 2014 года, что на Западе сочли аннексией. Впоследствии черный список был расширен из-за обострения ситуации в Донбассе.

В конце июня Евросоюз снова продлил действие экономических секторальных санкций против России.