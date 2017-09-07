Внимание! В Таллинне подозрительно дешево продается недвижимость, но на очень необычных условиях

В Кадриорге, на тихой улочке Кёлери стоит нереновированный двухэтажный деревянный дом, где продается не квартира, хотя в объявлении объект назван квартирой, а целый чердак. За 10 000 евро. Почему?
Да, на площади более 200 квадратных метров можно обустроить прекрасную квартиру. Но все-таки почему такая странная цена? В чем подвох?
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Дело в том, что новому собственнику, пожелавшему получить задешево 200 метров ценной площади, придется взять на себя обязанности произвести следующие работы:
*парковка, тротуар, озеленение
*новый фасад, крыша, окна, двери, лестницы, водопровод
*реновация несущих конструкций, стены, потолки
*прокладка техносистем
*реновация лестничной клетки
*установка новых входных дверей в квартиры
*газовая трасса, дымоходы
Фото: KV.EE
Получается, что цена будущей квартиры окажется далеко не такой дешевой. Однако продавец не уточняет, на каких условиях будет составлен договор и сколько времени будет отпущено на выполнение всех перечисленных выше работ.
Фото: KV.EE
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