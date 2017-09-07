Внимание! В Таллинне подозрительно дешево продается недвижимость, но на очень необычных условиях

Да, на площади более 200 квадратных метров можно обустроить прекрасную квартиру. Но все-таки почему такая странная цена? В чем подвох?

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Дело в том, что новому собственнику, пожелавшему получить задешево 200 метров ценной площади, придется взять на себя обязанности произвести следующие работы:

*парковка, тротуар, озеленение

*новый фасад, крыша, окна, двери, лестницы, водопровод

*реновация несущих конструкций, стены, потолки

*прокладка техносистем

*реновация лестничной клетки

*установка новых входных дверей в квартиры

*газовая трасса, дымоходы

Фото: KV.EE

Получается, что цена будущей квартиры окажется далеко не такой дешевой. Однако продавец не уточняет, на каких условиях будет составлен договор и сколько времени будет отпущено на выполнение всех перечисленных выше работ.

Фото: KV.EE

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