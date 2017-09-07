Выяснилось, что построят вместо парковки напротив гостиницы Olümpia

В конкурсе будут участвовать восемь архитектурных бюро из разных стран, в том числе из Норвегии и Великобритании, а победитель будет назван в январе 2018 года. E.L.L. Kinnisvara инвестирует в развитие квартала 100 млн евро, строительство планируется начать в 2019 году, а первый этап закончить к 2021 году.

Мультифункциональный бизнес-квартал будет состоять из 30-этажного и 16-ти этажного офисных зданий и 9-этажного жилого дома, а также соединяющего все три многоэтажного гаража.

Высота 30-этажного дома будет равна 111 метрам, а это значит, говорят застройщики, что после церкви Олевисте и "близнецов" на Торнимяэ это будет четвертый по высоте небоскреб. (Высотка в квартале Маакри достигнет высоты 100 метров.) Общая площадь квартала напротив отеля Olümpia планируется больше, чем 90 000 м², что будет включать 40 000 м² офисов представительского класса, 6000 м² жилых площадей, торговые площади, различные предприятия общественного питания, спортивный клуб и парковочные места.

„Квартал будет представлять собой единое целое и гармонировать с окружающими строениями. В бывшем русле речки Хярьяпеа разобьем парк и сохраним озеленение вокруг Казанской церкви", - сказал руководитель проекта Райт Рийм.