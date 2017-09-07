Экс-чиновница: Сависаар хотел установить в городе киоски своего друга

В 2008 году Сарнет работала заместителем старейшины Кесклиннаской части Таллинна. Она вспомнила, что 27 июня 2008 года районная управа объявила конкурс на установку киосков розничной экспресс-торговли, при этом сама Сарнет должна была ознакомиться с местоположением киосков. В какой-то момент к Сарнет пришел руководитель отдела предпринимательства и сообщил, что районная управа хочет объявить конкурс на установку киосков. Он выложил на стол изображение киосков на улицах Вены и пояснил, что такие же хотят установить и в Таллинне.

По словам Сарнет, с процессом составления условий конкурса должны были быть связаны департаменты транспорта, городского планирования и охраны памятников старины. На вопрос, кто именно предложил провести конкурс, Сарнет ответила, что на тот момент было общее представление о том, что идея поступила от мэра Эдгара Сависаара, при этом ни в одном из департаментов не возникло сомнений по поводу проекта с киосками. Сарнет добавила, что, по имеющимся у нее данным, в установке киосков была заинтересована и фирма Александра Кофкина, Estkompexim Toitlustus OÜ.

На вопрос, почему объявленный районной управой конкурс был отменен, Сарнет вспомнила, что конкурс хотели провести как можно быстрее; кроме того в мэрию стали поступать сигналы, что сроки немыслимо короткие и нормально конкурс провести не удастся.

«По действовавшему тогда порядку, подобные конкурсы проводили районные управы, но затем этот порядок несколько раз изменили и предоставили возможность организации конкурса еще и Департаменту предпринимательства», - пояснила Сарнет. По ее мнению, в этом была своя логика, поскольку для ускоренной установки киосков в городе было разумно провести один общий конкурс, а не устраивать его отдельно по районам.