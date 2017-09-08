Видео: съевшего пирог во время матча 125-килограммового вратаря оштрафовали

Слушания по делу 45-летнего футболиста прошли 6 сентября. Сумма штрафа составила 375 фунтов (около 490 долларов). FA считает, что голкипер повлиял на рынок ставок во время матча Кубка Англии с лондонским «Арсеналом», что запрещено правилами.

На то, что Шоу съест пирог во время матча можно было сделать ставку с коэффициентом 9. Голкипер об этом знал и сообщил друзьям, что намерен откусить пирог. Друзья вратаря поставили на это событие и выиграли.

Встреча между «Арсеналом» и «Саттоном» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии прошла в феврале, завершился победой гостей со счетом 2:0. В результате «Саттон» разорвал контракт с Шоу. Позднее ему предложили должность дегустатора пирогов в сети супермаркетов Morrisons.