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Фото и видео: в Таллинне на Нарвском шоссе произошло сразу два ДТП

Rus.Postimees.ee
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Сегодня около 10 часов утра на Нарвском шоссе произошли сразу две аварии. Люди в ДТП не пострадали.

В первом ДТП столкнулись три автомобиля. Второе ДТП произошло, когда водитель Volvo S поворачивал налево на второстепенную дорогу, но из-за попавших в аварию машин не увидел ехавшие навстречу автомобили и получил удар от Volvo V70.

В результате столкновения Volvo V70 снес светофор.

Полиция установила, что водитель Volvo V70 был в состоянии алкогольного опьянения.

Люди в ДТП не пострадали.

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