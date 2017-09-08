Фото и видео: в Таллинне на Нарвском шоссе произошло сразу два ДТП
8 сентября 2017 г., 13:57
Сегодня около 10 часов утра на Нарвском шоссе произошли сразу две аварии. Люди в ДТП не пострадали.
В первом ДТП столкнулись три автомобиля. Второе ДТП произошло, когда водитель Volvo S поворачивал налево на второстепенную дорогу, но из-за попавших в аварию машин не увидел ехавшие навстречу автомобили и получил удар от Volvo V70.
В результате столкновения Volvo V70 снес светофор.
Полиция установила, что водитель Volvo V70 был в состоянии алкогольного опьянения.
Люди в ДТП не пострадали.