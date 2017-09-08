Латвийский суд не удовлетворил просьбу Олега Осиновского провести процесс в Эстонии

По словам судьи, просьбу отклонили, поскольку большая часть свидетелей из Латвии и им было бы сложно присутствовать на суде в Эстонии.

Следующее заседание суда по делу о взятках намечено на 15 января 2018 года.

Сейчас суд рассматривает просьбу адвокатов Магониса отменить ряд наложенных на него ограничений — запрет на встречи с Осиновским и запрет на выезд из страны.

В пятницу Лимбажский окружной суд отложил заседание по делу Магониса и Осиновского, поскольку представитель компании Осиновского Skinest Rail не явился в суд.

Адвокат Осиновского Елена Квятковская перед заседанием обратилась к суду с просьбой, чтобы суд над ее клиентом провели отдельно и в Эстонии, поскольку предполагаемые преступления были совершены на эстонской территории. По словам Квятковской, Осиновский бы продолжил участвовать в заседаниях по делу Магониса в качестве свидетеля.

Перед заседанием и Магонис, и Осиновский заявили, что невиновны. Адвокат Осиновского Саулведис Варпиньш ранее говорили, что Осиновский не признает себя виновным в предложении взятки, но не отрицает, что давал Магонису деньги. По словам Осиновского, он дал Магонису деньги с иной целью.

Латвийские официальные власти прошлым летом задержали в рамках дела о коррупции в компании Latvijas Dzelzcels (LDZ — Латвийская железная дорога) бывшего главу компании Угиса Магониса, которому на данный момент предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 000 евро. В даче взятки обвиняется Олег Осиновский, который за взятку добивался, чтобы дочерняя фирма Латвийской железной дороги LDz Ritosa Sastava Serviss купила у его фирмы Skinest за несколько миллионов евро четыре старых локомотива.