Соцдемы поддержали установку памятника Довлатова в Таллинне

«В Таллинне уже несколько лет проходят дни Довлатова, которые очень полюбились публике. На улице Вабрику, где жил писатель, висит мемориальная табличка. Учитывая вклад писателя как в русскую, так и в эстонскую культуру, учитывая его объединяющий оба культурных пространства образ, мы считаем справедливым установить в Таллинне памятник писателю», - сказал председатель фракции соцдемов в горсобрании Анто Лийват.

3 сентября, в день рождения писателя Сергея Довлатова, Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами: Карлом-Мартином Синиярвом, Майму Берг и Кадри Кыусаар - написал обращение в Таллиннское городское собрание, в котором предложил поставить в столице памятник Сергею Довлатову.

«Где должен стоять этот памятник? Каким он будет? Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, который потребует больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Или столик его имени в каком-нибудь трактире. Предлагаем создать при горсобрании комиссию, которая и займется разработкой и осуществлением этой идеи. Считаю, что к работе комиссии нужно привлечь писателей и экспертов по биографии и творчеству Сергея Довлатова», - заключил Анто Лийват.

Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х годов. Здесь он работал журналистом в газете «Советская Эстония». Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл «Компромисс». Два года назад вышел фильм Станислава Говорухина о Довлатове «Конец прекрасной эпохи», который снимался в том числе в разных городах Эстонии.