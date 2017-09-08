Соцдемы поддержали установку памятника Довлатова в Таллинне

Таллиннские социал-демократы поддержали идею писателя Андрея Хвостова об установке в столице памятника Сергею Довлатову. Вчера председатель фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анто Лийват вместе с депутатом Яаком Юске подали законопроект о создании комиссии, которая бы занялась этим вопросом.
«В Таллинне уже несколько лет проходят дни Довлатова, которые очень полюбились публике. На улице Вабрику, где жил писатель, висит мемориальная табличка. Учитывая вклад писателя как в русскую, так и в эстонскую культуру, учитывая его объединяющий оба культурных пространства образ, мы считаем справедливым установить в Таллинне памятник писателю», - сказал председатель фракции соцдемов в горсобрании Анто Лийват.
3 сентября, в день рождения писателя Сергея Довлатова, Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами: Карлом-Мартином Синиярвом, Майму Берг и Кадри Кыусаар - написал обращение в Таллиннское городское собрание, в котором предложил поставить в столице памятник Сергею Довлатову.
«Где должен стоять этот памятник? Каким он будет? Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, который потребует больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Или столик его имени в каком-нибудь трактире. Предлагаем создать при горсобрании комиссию, которая и займется разработкой и осуществлением этой идеи. Считаю, что к работе комиссии нужно привлечь писателей и экспертов по биографии и творчеству Сергея Довлатова», - заключил Анто Лийват.
Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х годов. Здесь он работал журналистом в газете «Советская Эстония». Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл «Компромисс». Два года назад вышел фильм Станислава Говорухина о Довлатове «Конец прекрасной эпохи», который снимался в том числе в разных городах Эстонии.