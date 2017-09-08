Аналог сервиса онлайн-знакомств: в Facebook появится новая функция
8 сентября 2017 г., 16:57
В социальной сети Facebook появится функция-аналог популярного сервиса онлайн-знакомств Tinder, с помощью которой пользователи смогут встретиться в реальной жизни, передает Motherboard.
Издание сообщает, что с помощью новой функции можно будет выделить из списка друзей тех, с кем бы хотелось увидеться. При этом общение будет возможно, если желание его продолжить будет взаимно. Для этого, возможно, будут заданы приватные вопросы.
В Facebook эту функцию называют "новым способом встретиться" и по своей сути она является своего рода аналогом сервиса онлайн-знакомств Tinder.