Аналог сервиса онлайн-знакомств: в Facebook появится новая функция

Издание сообщает, что с помощью новой функции можно будет выделить из списка друзей тех, с кем бы хотелось увидеться. При этом общение будет возможно, если желание его продолжить будет взаимно. Для этого, возможно, будут заданы приватные вопросы.

В Facebook эту функцию называют "новым способом встретиться" и по своей сути она является своего рода аналогом сервиса онлайн-знакомств Tinder.