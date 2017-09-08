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Аналог сервиса онлайн-знакомств: в Facebook появится новая функция

Rus.Postimees.ee
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Facebook | ФОТО: Scanpix

В социальной сети Facebook появится функция-аналог популярного сервиса онлайн-знакомств Tinder, с помощью которой пользователи смогут встретиться в реальной жизни, передает Motherboard.

Издание сообщает, что с помощью новой функции можно будет выделить из списка друзей тех, с кем бы хотелось увидеться. При этом общение будет возможно, если желание его продолжить будет взаимно. Для этого, возможно, будут заданы приватные вопросы.

В Facebook эту функцию называют "новым способом встретиться" и по своей сути она является своего рода аналогом сервиса онлайн-знакомств Tinder.

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