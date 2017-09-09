Раскрыты потери СССР во время Карибского кризиса на Кубе

Нынешние отношения России и США по сложности сравнивают с периодом "холодной войны", а в апреле члены КПРФ даже предлагали вновь привезти на Кубу ракеты.

Публикацию данных военное ведомство приурочило к 55-летию со дня доставки советских баллистических ракет на Кубу. В рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу, находящуюся в 200 км от США, привезли первые ракеты Р-12 и Р-14. Позднее их оснастили ядерными зарядами. Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны между Союзом и Штатами, пишет Newsru.com.

В июле 1962 года в советских портах Балтийского, Черного и Баренцева морей (Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти и Мурманск) на морские транспорты в режиме повышенной секретности были погружены вооружение, военная техника и личный состав. О том, что суда направляются в 11 кубинских портов, их капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара.

14 октября 1962 года американский самолет-разведчик сфотографировал оборудуемые пусковые позиции баллистических ракет. 16 октября в известность о размещении на Кубе советских ракет, способных нести ядерные боеголовки, были поставлены высшее военное командование США и президент Джон Кеннеди.

США начали блокаду Кубы, а в конце октября - секретные переговоры с Москвой. Американское руководство известило Фиделя Кастро через посольство Бразилии, что в случае вывода наступательных вооружений с Кубы "вторжение будет маловероятно". 28 октября Никита Хрущев дал согласие на предложение Кеннеди вывести ракеты с Кубы под присмотром ООН в обмен на гарантии ненападения и снятие блокады.

Минобороны также напомнило, что советские военнослужащие, участвовавшие в операции "Анадырь", удостоились ряда государственных наград. Высшую награду - орден Ленина - получили 18 человек.