Надаль в четвертый раз вышел в финал US Open

В полуфинальном матче, который состоялся в ночь на 9 сентября в Нью-Йорке, спортсмен обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. Надаль пять раз подал навылет, выиграл 45 мячей и совершил две двойных ошибки. На счету его соперника 6 эйсов, 23 виннерса и 4 двойных ошибки, пишет lenta.ru.

В решающем испанец встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсеном, который в первом полуфинале оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты — 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Матч пройдет в воскресенье, 10 сентября.

Этот финал станет для Надаля четвертым на US Open. Он является двукратным победителем турнира.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.