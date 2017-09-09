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Налог на подслащенные напитки вступит в силу с полугодовой задержкой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Закон о налоге на подслащенные напитки, по всей видимости, вступит в силу не в начале, а в середине 2018 года. Существенные поправки в него вносить не планируется, об этом сообщил ERR председатель финансовой комиссии Рийгикогу (Центристская партия) Михаил Стальнухин.

Финансовая комиссия вернется к обсуждению не подписанного президентом Керсти Кальюлайд законопроекта 11 сентября, а, по словам Стальнухина, комиссия планирует исправить законопроект только в тех аспектах, на которые указала президент, пишет rus.err.ee.

Изначально планировалось, что налог на подслащенные напитки начнет действовать с 1 января 2018 года, но в июне президент отказалась провозглашать принятый Рийгикогу закон, отправив его на доработку, а правительственная коалиция не сочла нужным проводить летом внеплановые заседания парламента для обсуждения поправок.

Основная претензия президента к законопроекту заключалась в налоговом исключении, сделанном для продаваемых на борту самолетов и морских судов напитков и включенном в закон по предложению Tallink.

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