Эдгар Сависаар: посмотрим, кто теперь будет толкать мое инвалидное кресло

В пятницу стало известно, что избирательный союз Сависаара покидает десяток человек, среди которых и бывший советник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт.

«Позавчера газеты написали, что мой избирательный список "покидают десятки человек". К концу дня было понятно, что уходящих всего восемь», - написал Сависаар в Facebook.

По словам Сависаара, нет никакого конфликта, а его хороший помощник Андрес-Мариус Розенблатт, который несколько недель верно помогал ему и в суде возил его инвалидное кресло, оказался просто слишком слаб в плане политики, чем полагал бывший мэр Таллинна.

Сависаар утверждает, что Розенблатту не подошло 12 место в списке среди 118 кандидатов. «Он надеялся получить место в первой десятке», - объясняет Сависаар.

«Я участвовал в выборах так много лет, что в этом нет ничего удивительного для меня. Такие маленькие обиды, к сожалению, - обыденность политики. Но прежде, чем требовать для себя место, нужно трезво подумать, что есть еще и заслуги, и аргументы других. Следует больше думать, что я и мы вместе можем дать избирателям», - пишет Сависаар.

«Посмотрим, кто теперь будет толкать мое инвалидное кресло. До выборов еще впереди много судебных заседаний», - пишет Сависаар, добавляя, что в общем списке его избирательного союза и «Делового Таллинна» на сегодняшний день 108 человек, что больше, чем, например, у «белок». Он надеется что, кто-то протянет ему руку помощи.