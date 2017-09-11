Грузовик сбил велосипедиста: потребовалась помощь медиков

Отмечается, что неуверенная манера езды 57-летнего мужчины, а также отсутствовавшие на велосипеде фонари привели к столкновению с проезжавшим мимо грузовиком Scania P410, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

От удара велосипедист вылетел с дороги в кювет. Пострадавшего доставили в Пярнускую больницу.