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В Эстонии вступил в силу запрет на предвыборную рекламу: нарушителей будут штрафовать

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Erik Prozes

С понедельника, 11 сентября, в Эстонии начался период активной предвыборной агитации, в ходе которого запрещена наружная политическая реклама.

Запрет вступил в силу с полуночи, и нарушителями запрета будет заниматься полиция, пишет rus.err.ee.

Внешней предвыборной рекламой считаются рекламные объявления, касающиеся независимых кандидатов и политических партий, а также использование предвыборной символики или других отличительных знаков на зданиях, сооружениях, в общественном транспорте, в том числе и в такси - как снаружи, так и в салоне.

Полиция имеет право оштрафовать нарушителей предписания. Физическому лицу грозит наказание в виде штрафа в размере до 1200, а юридическому - до 3200 евро.

Местные выборы пройдут 15 октября.

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